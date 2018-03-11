Российские добровольцы из ЧВК Вагнера снова выручили правительственные войска в Сирии. На этот раз они помогли армии Башара Асада в Восточной Гуте.

Российские добровольцы из ЧВК Вагнера снова выручилиправительственные войска в Сирии. На этот раз они помогли армии Башара Асада в Восточной Гуте.В этом районе сейчас проходят самые жестокие столкновения стеррористами сразу трех организаций – "Джебхат Ан-Нусры", "Джейш Аль-Ислам" и"Файлак Ар-Рахман" (все они запрещены в России). Регион стал настоящей горячейточкой: из-за того, что количество военных в сирийской армии за время долгогопротивостояния уменьшилось, а их боевой дух практически пал, они самостоятельноне могут успешно бороться с терроризмом.На помощь в тяжелой ситуации пришли российские добровольцы изтак называемой ЧВК Вагнера. За последнее время они уже успели зарекомендоватьсебя настоящими героями, у которых наработан большой боевой опыт борьбы с терроризмом. Бойцы ужеосвобождали важные стратегические высоты от боевиков именно в Восточной Гуте, адо этого добровольцы помогли правительственным войскам во время боев подДейр-эз-Зором.Однако там они и самипонесли незначительные потери. После авиаудара американской коалиции попозициям сирийских ополченцев погибли 14 российских добровольцев. В западнойпрессе писали о десятках и сотнях погибших, не приводя при этом заслуживающих доверия фактов. Реальную же цифру потерь назвал не такдавно глава "Лиги ветеранов военных конфликтов" Андрей Трошев, которогонекоторые СМИ называют руководителем ЧВК Вагнера.Напомним, российские добровольцы из группы Вагнера принимаютучастие в конфликте в Сирии на стороне правительственных войск. Они внеслизначительный вклад в разгром вооруженных бандитских формирований и освобождениезначительной территории арабской республики от террористов и бандитов.