Россиянин Егор Школин стал обладателем бронзовой медали на проходящем в американском Солт-Лейк-Сити юниорском чемпионате мира по конькобежному спорту. На дистанции 5000 метров его время составило 6 минут 27,17 секунды.

Россиянин Егор Школин стал обладателем бронзовой медали на проходящем в американском Солт-Лейк-Сити юниорском чемпионате мира по конькобежному спорту. На дистанции 5000 метров его время составило 6 минут 27,17 секунды.Лучшее время продемонстрировал представитель Южной Кореи Чон Чжэ Вон – 6 минут 20,75 секунды и стал чемпионом турнира на данной дистанции. Серебряную медаль завоевал Аллан Даль Йоханссон из Норвегии (6.26,90).Кроме того, юные российские конькобежцы стали обладателями бронзовых медалей в командном спринте. Время россиян составило 1 минуту 20,94 секунды. Впереди спортсменов из России оказались победившие южнокорейцы и ставшие вторыми немцы.