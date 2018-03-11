Выход России из ассоциированного членства в Европейской ассоциации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) никак не связан с политикой, заявил замминистра образования и науки РФ Григорий Трубников. Главная цель этого шага — заключить более выгодное соглашение с ЦЕРН в качестве страны-партнера.

Выход России из ассоциированного членства в Европейской ассоциации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) никак не связан с политикой, заявил заместитель министра образования и науки РФ Григорий Трубников. По его словам, главная цель этого шага — заключить более выгодное и более статусное соглашение с ЦЕРН в качестве страны-партнера."ЦЕРН готов нас принять и в качестве ассоциированного члена, и в качестве полноправного члена, они и предлагают, и зовут. Но нам в переговорах удалось достичь согласия на формат сотрудничества, которое выгодно для обеих сторон", — цитирует слова Трубникова "Интерфакс".По его словам, ЦЕРН воспринимает Россию не как еще одну страну-участницу, а как специального партнера. Такой формат существует только для трех стран: США, Японии и России, добавил замминистра.Что касается ассоциированного членства в организации, оно, продолжил Трубников, не очень выгодно России. Дело в том, что помимо финансирования ряда программ сотрудничества с ЦЕРН, РФ платит за него порядка 10 миллионов швейцарских франков в год, и эти деньги могут не вернуться назад.По новому же соглашению, уже ЦЕРН будет участвовать в запуске и работе дорогих научных установок в России: как отправлять европейских ученых в РФ, так и, возможно, вкладывать значительные средства в отечественные проекты, такие как синхротроны в Новосибирске и Подмосковном Протвино, а также установки в Дубне и Гатчине.Новое соглашение между правительством РФ и ЦЕРН в Москве рассчитывают заключить до конца 2018 года.