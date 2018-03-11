В рамках 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги казанский Рубин одержал победу над Тосно из Ленинградской области со счетом 1:0. Из-за погодных катаклизмов встречу перенесли в Саранск, где номинальным хозяином поля была команда Дмитрия Парфенова.

В рамках 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги казанский "Рубин" одержал победу над "Тосно" из Ленинградской области со счетом 1:0. Из-за погодных катаклизмов встречу перенесли в Саранск, где номинальным хозяином поля была команда Дмитрия Парфенова.Стадион "Петровский" в Санкт-Петербурге, где обычно проходят домашние матчи "Тосно", оказался непригодным для проведения матча очередного тура российского чемпионата из-за аномально низких температур. В итоге игра состоялась в Саранске.Команде Курбана Бердыева удалось сломить сопротивление своего соперника ближе к концу второго тайма. На 76-й минуте единственный мяч в этой встрече забил Вячеслав Подберезкин, перебравшийся в казанский клуб из "Краснодара" нынешней зимой.Благодаря этой победе "Рубин" набрал 27 очков, поднявшись на восьмое место в турнирной таблице. У "Тосно" осталось 23 балла. Клуб из Ленинградской области занимает 13-е место.