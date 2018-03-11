Неизвестный житель провинции Онтарио выиграл в лотерею Lotto Max 25 миллионов долларов США (в канадской валюте – 32 миллиона). Где именно был продан заветный билет, пока неизвестно.

Неизвестный житель провинции Онтарио выиграл в лотерею Lotto Max 25 миллионов долларов США (в канадской валюте – 32 миллиона). Где именно был продан заветный билет, пока неизвестно. По правилам, счастливчику придется раскрыть свою личность, если он хочет получить деньги.Как отмечает ТАСС, "утешительный приз" в размере 780 тысяч долларов США (миллион канадских) не достался никому.