Президент России Владимир Путин дал большое интервью для одноименного фильма Андрея Кондрашова. Глава государства заявил, что с ним лучше не спорить.

Президент России Владимир Путин дал большое интервью для одноименного фильма Андрея Кондрашова. Глава государства заявил, что с ним лучше не спорить.Во время беседы с журналистом Путин сделал неожиданное заявление. Он в шутку сказал, что с ним не стоит вести споры."Лучше бы не делать этого, конечно", – сказал глава государства. На вопрос, опасно ли это, президент ответил отрицательно. Политик подчеркнул, что это была всего лишь шутка.Материал дополняется