11 марта, как заявил МИД Сирии, боевики в Восточной Гуте намерены инсценировать химатаку, принести в жертву нескольких женщин и обвинить в этом правительственные силы.

11 марта, как заявил МИД Сирии, боевики в Восточной Гуте намерены инсценировать химатаку, принести в жертву нескольких женщин и обвинить в этом правительственные силы. На этом фоне и несмотря на продолжающиеся обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов со стороны боевиков из Восточной Гуты, российский Центр по примирению продолжает вести переговоры о выходе из Гуты лидеров незаконных вооруженных формирований, сообщил генерал-майор Владимир Золотухин.Руки — на плечи, глаза — в затылок — в так называемой серой зоне между позициями сирийской армии и террористов появляется колонна людей — в окружении местных спецслужб и военных боевики террористических группировок, которые согласились сложить оружие и выйти из анклава в восточных предместьях Дамаска.На территории, которую контролирует правительство, — досмотр. Исламисты покидают зону боевых действий с личными вещами. И не исключено, что кто-то мог пронести оружие или взрывчатку. Впрочем, после обыска ничего запрещенного у боевиков не находят.Для вывоза джихадистов сирийские власти подготовили автобус. Перед посадкой всех пересчитывают по головам.Никто из боевиков на интервью не соглашается. Большинство — молодые парни. лет по 20-25. Их отправят в провинцию Идлиб.Впрочем, пересаживаться боевики отказались. Остановившись в Ваффедине на несколько минут, автобус в сопровождении машин военных и автомобилей медиков тронулся в сторону Идлиба.Скорее всего, выход этих боевиков — своего рода разведка. Если их не задержат сотрудники сирийских спецслужб, остальные исламисты, засевшие в Гуте, могут последовать за ними.