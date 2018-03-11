Сирийские силовики обнаружили 24 тонны химвеществ на территориях, подконтрольных боевикам, однако западные страны факт применения террористами химоружия игнорируют, заявил замглавы МИД Сирии Фейсал Эль Мигдад.

Сирийские силовики обнаружили 24 тонны химвеществ на территориях, подконтрольных боевикам, однако западные страны факт применения террористами химоружия игнорируют, заявил замглавы МИД Сирии Фейсал Эль Мигдад, передает "Интерфакс".По его словам, западные страны хотели доказать лишь то, что правительственные войска Сирии использовали химическое оружие.Кроме того, Мигдад сообщил, что боевики намерены инсценировать 11 марта химическую атаку между населенными пунктами Мисраба и Битсава в Восточной Гуте и обвинить в ней правительственные силы Сирии. Террористы "Тахрир аш-Шам" (группировка возникла на базе "Джебхат ан-Нусра", запрещенной в России) намерены принести в жертву несколько женщин и организовать информационный вброс, передает ТАСС.