Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров не стал комментировать поведение на сцене актера Михаила Ефремова. При этом он отметил, что в ситуации разбирается министр культуры региона.

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров не стал комментировать поведение на сцене актера Михаила Ефремова."Ну что я буду каждого грубияна комментировать? Разберутся здесь люди. Есть, кому заниматься", — заявил он в эфире радиостанции "Говорит Москва", отметив, что в ситуации разбирается министр культуры региона.Общественный резонанс вызвало выступление Михаила Ефремова в рамках спектакля «Не становись чужим» в Самаре 7 марта. По словам зрителей, артист вышел на сцену с опозданием, был пьяным, путал слова и нецензурно выражался.Сам Ефремов опроверг информацию о том, что он якобы играл спектакль в нетрезвом виде. По его словам, самарская публика не поняла авторской задумки. "Не догоняют", – сказал он.В свою очередь врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов назвал поведение актера "безобразным" и надеется, что руководство "Современника" найдет способ извиниться перед публикой.Директор театра Игорь Попов уже пообещал разобраться в инциденте. По его словам, беседа с артистами труппы запланирована на субботу.