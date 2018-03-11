Дирекция театра Современник начала разбирательство по поводу скандала на гастролях в Самаре.

Дирекция театра "Современник" начала разбирательство по поводу скандала на гастролях в Самаре. Зрители пожаловались в социальных сетях, что актер Михаил Ефремов вышел на сцену пьяным, не мог вспомнить роль и ругался на зрителей матом. Начало спектакля "Не становись чужим" было задержано, пишет РИА Новости.Директор театра Игорь Попов считает, что выводы можно будет сделать только после тщательного разбора, а не на основе "сообщений в соцсетях и слухов".Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов назвал "выходку" Ефремова на гастролях "безобразной".