Следствие изучает возможность отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля букетом.

Следствие изучает возможность отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля букетом. Специалисты-химики проверяют цветы, которые Скрипаль оставил на могиле своей супруги в Солсбери за некоторое время до инцидента."Сейчас все крутится вокруг цветов. По-видимому, он ходил туда незадолго до того, как он прибыл на парковку", — рассказал источник газеты Mail on Sunday.Сыщики предполагают, что букет доставили на дом Скрипалям с запиской или открыткой с просьбой отнести их на кладбище, пишет РИА Новости.Обычно экс-полковник ГРУ приносил на могилу захоронения супруги Людмилы искусственные цветы.Официальных комментариев от властей эта информация не получила.