Владимир Путин стал более естественным и простым в общении. Такое мнение высказал мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Владимир Путин стал более естественным и простым вобщении. Такое мнение высказал мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональномсайте.В качестве примера Собянин привел некоторых политиков."Помню своих бывших коллег по Совету Федерации, которыеруководили регионами по двадцать лет. Значительная часть из нихбронзовела так, что хоть завтра на пьедестал", – написал Собянин.С Путиным, по его мнению, все наоборот. "За этигоды он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропаложелание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстрои адекватно", – отметил мэр.Он напомнил, что Путин возглавил страну во времена разгулапопулистской политики государства, когда обязательств было в разы больше, чемвозможностей."Вспомним, что мы обсуждали, когда он пришел квласти. Война на Кавказе. Взрывы домов в Москве. Невыплата нищенских пенсий изарплат. Сегодня, вопреки падению цен на нефть и санкциям, Россия выстояла идвижется вперед. Тогда мы стыдились армии, сегодня – гордимся ею", -заявил Собянин.Владимир Путин держит каркас страны. Не дает егорасшатать и разрушить. Не позволяет экспериментировать над людьми и страной. Онна посту, он на страже интересов России.Собянин ответил критикам президента. По его мнению, либералы,которые критикуют Путина за отсутствие радикальных реформ, как правило,дальше общих слов не идут. А по конкретике их предложениячаще всего очень спорны и, более того, сомнительны. "Путин всегоэтого наслушался и насмотрелся, и знает им цену. Он знает,во что превращается любое, даже самое благое начинание, когда проходитнесколько инстанций. Поэтому ко всяким экспериментам относится крайнеосторожно", – уверен московский градоначальник.Собянин также отметил, что Путин – первый, кто предлагаетдружить с Западом. "Но с нами не дружить хотят. О насхотят вытирать ноги. Нас записывают в угрозы, не потому, что мы Крымвернули, а потому, что мы сильные. Китай Крым не забирал,но оказался в этом же списке", – мэр Москвы.