Владимир Путин стал более естественным и простым в
общении. Такое мнение высказал мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном
сайте.
Владимир Путин стал более естественным и простым в
общении. Такое мнение высказал мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном
сайте.
В качестве примера Собянин привел некоторых политиков.
"Помню своих бывших коллег по Совету Федерации, которые
руководили регионами по двадцать лет. Значительная часть из них
бронзовела так, что хоть завтра на пьедестал", – написал Собянин.
С Путиным, по его мнению, все наоборот. "За эти
годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало
желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро
и адекватно", – отметил мэр.
Он напомнил, что Путин возглавил страну во времена разгула
популистской политики государства, когда обязательств было в разы больше, чем
возможностей.
"Вспомним, что мы обсуждали, когда он пришел к
власти. Война на Кавказе. Взрывы домов в Москве. Невыплата нищенских пенсий и
зарплат. Сегодня, вопреки падению цен на нефть и санкциям, Россия выстояла и
движется вперед. Тогда мы стыдились армии, сегодня – гордимся ею", -
заявил Собянин.
Владимир Путин держит каркас страны. Не дает его
расшатать и разрушить. Не позволяет экспериментировать над людьми и страной. Он
на посту, он на страже интересов России.
Собянин ответил критикам президента. По его мнению, либералы,
которые критикуют Путина за отсутствие радикальных реформ, как правило,
дальше общих слов не идут. А по конкретике их предложения
чаще всего очень спорны и, более того, сомнительны. "Путин всего
этого наслушался и насмотрелся, и знает им цену. Он знает,
во что превращается любое, даже самое благое начинание, когда проходит
несколько инстанций. Поэтому ко всяким экспериментам относится крайне
осторожно", – уверен московский градоначальник.
Собянин также отметил, что Путин – первый, кто предлагает
дружить с Западом. "Но с нами не дружить хотят. О нас
хотят вытирать ноги. Нас записывают в угрозы, не потому, что мы Крым
вернули, а потому, что мы сильные. Китай Крым не забирал,
но оказался в этом же списке", – мэр Москвы.