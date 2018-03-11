Мэр Москвы Сергей Собянин написал на личном сайте в воскресенье, что, по его мнению, президенту России Владимиру Путину удалось избежать опасности забронзоветь после многих лет пребывания у власти.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал на личном сайте в воскресенье, что, по его мнению, президенту России Владимиру Путину удалось избежать опасности "забронзоветь" после многих лет пребывания у власти. Собянин отметил, что некоторые руководители регионов после 20 лет на посту вели себя так, что "хоть завтра на пьедестал".Собянин уверен, что Путин, наоборот, стал еще естественнее и проще в общении. У него не притупились адекватность и острота реакции."У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно", — заключил Собянин.