Около пяти тысяч человек собрало прошедшее в Риге шествие в защиту русских школ в Латвии. Собравшись у посольства Франции, демонстранты прошли мимо здания Латвийской национальной оперы к представительству Еврокомиссии - Дому ЕС на бульваре Аспазияс. Там прошел митинг.

Около пяти тысяч человек собрало прошедшее в Риге шествие в защиту русских школ в Латвии. Собравшись у посольства Франции, демонстранты прошли мимо здания Латвийской национальной оперы к представительству Еврокомиссии — "Дому ЕС" на бульваре Аспазияс.Там прошел митинг. Люди били в барабаны, держали в руках плакаты и транспаранты, скандировали лозунги против реформы образования, передает РИА Новости. Цель подобных акций — отстоять место русского языка в системе образования Латвии, заявили представители организатора мероприятия — Штаба защиты русских школ.Участники манифестации держали в руках плакаты с надписями "Это не реформа, это репрессии", "За родной язык. За русские школы. За наших детей", "Стоп этнической дискриминации" и "Нет ассимиляции", передает ТАСС. Среди других заявлений, "прозвучавших" с плакатов — "Суверенная власть принадлежит народу. Мы народ. Мы решаем", "Украина. Brexit. Каталония. Европа, хочешь получить еще одну проблему?" и "Европа! Проблем не хватает?"По словам организаторов акции протеста, их задача — донести до руководства Евросоюза и властей крупнейших стран ЕС — Германии и Франции "простую и достойную идею: русские Латвии, национальные меньшинства страны полны решимости защитить образование на родном языке". "Русским школам — быть", — заявляют в Штабе защиты русских школ.Ранее латвийский Сейм (парламент) принял в двух чтениях из трех проект реформы, разработанной Минобрнауки и утвержденной правительством: c 2020 года школы национальных меньшинств должны перейти на обучение большинству предметов на латышском языке. Преподавание на русском предполагается оставить только для самого русского языка, русской литературы и "связанных с культурой и историей предметов".Чтобы реформа вступила в силу, ее еще в одном чтении должен утвердить парламент, а затем подписать президент. Ожидается, что постепенная реализация этой реформы начнется уже с 1 сентября будущего года. Это вызвало настоящую волну недовольства среди русскоязычных жителей, представляющих около 40 процентов населения Латвии. Ранее защитники русских школ уже провели несколько массовых митингов и шествий. На сайтах общественных инициатив идет сбор подписей против планов правительства.Единственным государственным языком в Латвии является латышский, русский считается иностранным. С 1 сентября 2004 года в республике была проведена реформа образования в школах нацменьшинств, также сопровождавшаяся массовыми акциями протеста. В результате в стране введена двуязычная система обучения: в старших классах русских школ на русском языке можно преподавать лишь 40 процентов предметов.