Водитель такси не успел своевременно сбросить скорость и выехал на полосу встречного движения, чтобы избежать столкновения с попутными автомобилями. В результате этого маневра он сбил двух пешеходов, никак не ожидавших его появления с этой стороны.

В сети размещены кадры аварии, произошедшей в минувшую пятницу, 9 марта, на улице Магистральной в Новороссийске.По утверждениям очевидцев, водитель такси по какой-то причине не успел своевременно сбросить скорость и, чтобы не столкнуться с машинами, остановившимися для пропуска пешеходов перед "зеброй", выехал на полосу встречного движения.В результате этот маневра он оказался на переходе, где сбил двух девушек-подростков.Пострадавшие были госпитализированы, степень тяжести полученных ими травм не уточняется.