Президент США Дональд Трамп подробно обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином свою предстоящую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом американский лидер написал в субботу в своем Twitter. А накануне Трамп обсудил эту тему с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Президент США Дональд Трамп подробно обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином свою предстоящую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом американский лидер написал в субботу в своем Twitter."Председатель Си Цзиньпин заявил мне, что он ценит, что США работает над дипломатическим урегулированием проблемы, вместо того чтобы прибегать к опасным альтернативам. Китай продолжает помогать!" — подчеркнул Трамп.А в пятницу Трамп провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого в числе прочих также затрагивалась тема КНДР и предстоящей встречи с северокорейским лидером.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию американского Белого дома, Трамп позвонил Макрону, чтобы сообщить о решении ввести пошлины на импорт стали и алюминия. Как пояснил Трамп, это решение назрело и необходимо для национальной безопасности США. "Оба президента обсудили альтернативные пути решения проблем Соединенных Штатов", — говорится в сообщении Белого дома.Со своей стороны Макрон, согласно коммюнике Елисейского дворца, выразил серьезную обеспокоенность связи с введением США таможенных пошлин на сталь и алюминий. Президент Франции подчеркнул, что от торговых ограничений проиграют все.Как заявили в администрации США, и председатель КНР, и президент Франции приветствовали намерение президента США встретиться с лидером Северной Кореи для обеспечения полной денуклеризации Корейского полуострова.