Министерство иностранных дел Республики Корея требует извинений от турецких телевизионщиков.

Министерство иностранных дел Республики Корея требует извинений от турецких телевизионщиков. Канал Show TV 25 февраля выдал в эфир сюжет об убийстве филиппинской горничной, сопроводив рассказ фотографией президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в качестве подозреваемого.Посольство Южной Кореи в Турции несколько раз требовало от канала официальных извинений в эфире, пишет ТАСС. Запись скандального репортажа уже удалена с сайта канала. Show TV попросил прощения у правительства Республики Корея в письменном виде.