Звездный форвард испанской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси сообщил о появлении на свет своего третьего сына, которого они с женой Антонеллой Рокуццо назвали Чиро. Из-за рождения малыша футболист пропустит матч 28-го тура чемпионата Испании между каталонским клубом и Малагой.

Звездный форвард испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси сообщил о появлении на свет своего третьего сына, которого они с женой Антонеллой Рокуццо назвали Чиро. Из-за рождения малыша футболист пропустит матч 28-го тура чемпионата Испании между каталонским клубом и "Малагой"."Добро пожаловать, Чиро! Слава Богу, все прошло идеально. Мама и сын чувствуют себя замечательно. Мы очень счастливы!", — написал в своем Instagram аргентинец.Напомним, что до рождения Чиро у Месси уже было двое детей. Старшему сыну Тиаго сейчас пять лет, среднему Маттео исполнилось два года.Публикация от Leo Messi (@leomessi) Мар 10, 2018 в 5:02 PST