Властям Германии пришлось поставить на место посла Украины Андрея Мельника, надоевшего Берлину постоянными протестами по поводу посещений немецкими делегациями Крыма и Донбасса. Об этом рассказал председатель фракции партии Левые в регионе Оснабрюк и руководитель проекта Народная дипломатия в Германии Андреас Маурер.

Властям Германии пришлось поставить на место посла Украины Андрея Мельника, надоевшего Берлину постоянными протестами по поводу посещений немецкими делегациями Крыма и Донбасса. Об этом рассказал председатель фракции партии "Левые" в регионе Оснабрюк и руководитель проекта "Народная дипломатия" в Германии Андреас Маурер. Видео его беседы с украинским блогером Александром Мединским опубликовано на Youtube.По словам Маурера, который ранее сам посещал Крым в составе делегации, в Киеве очень остро реагируют на визиты представителей Запада на полуостров и в Донбасс. В частности, украинский посол Мельник уже около пяти раз был с протестами у главы МИД Германии Зигмара Габриэля, а президент Украины Петр Порошенко сам просил канцлера ФРГ Ангелу Меркель, чтобы немецкие власти "как-то наказали" своих депутатов за эти поездки."Но это настолько абсурдно — это, может быть, работает на Украине, где нет законодательства, где беззаконие, где есть какие-то "Правые секторы" (организация запрещена в РФ), какие-то движения, политиков там бросают в мусорные баки", — рассказал Маурер.По словам немецкого депутата, буквально два месяца назад правительство Германии открыто заявило Мельнику: "Пожалуйста, конечно, вы можете протестовать, но не указывать нам, что нам делать с Маурером, он свободный гражданин, поэтому извините, пожалуйста, делайте свою дипломатическую работу, не вмешивайтесь во внутренние дела Федеративной Республики Германия"."После этого заявления он стал потише", — отметил Маурер.