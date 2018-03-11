Война в Донбассе должна закончиться как минимум на границе Украины и России, заявил командир батальона морской пехоты ВСУ Вадим Сухаревский. Сухаревский хотел бы, чтобы украинские войска дошли до станции метро Сухаревская в центре столицы.

Война в Донбассе должна закончиться как минимум на границе Украины и России, заявил командир батальона морской пехоты ВСУ Вадим Сухаревский.Сам Сухаревский хотел бы, чтобы украинские войска дошли до станции метро "Сухаревская" в центре столицы. Но это желание не выглядит реалистичным, передает РИА Новости.Сухаревский не первый, кто хочет дойти до Москвы. В 2017 году о том, что украинская армия победит российскую, после чего будет проведен парад на Красной площади, заявил депутат Верховной рады Андрей Тетерук.