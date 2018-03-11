Девятнадцать человек пострадали в ДТП на территории Евлахского района Азербайджана, где микроавтобус со школьниками столкнулся с грузовиком ГАЗ-53. Двое из пострадавших - в тяжелом состоянии.

Девятнадцать человек пострадали в ДТП на территории Евлахского района Азербайджана, где микроавтобус со школьниками столкнулся с грузовиком "ГАЗ-53". Двое из пострадавших — в тяжелом состоянии, сообщает местное агентство Report.Микроавтобус Mercedes-Benz Vito перевозил девятиклассников на выпускные экзамены, которые проходят 11 марта по всей стране. Все пострадавшие — школьники 2003 года рождения. Четырнадцать из них были помещены в центральную клиническую больницу Евлаха, восемь были отпущены после первой медицинской помощи из-за незначительных ран. У остальных шести школьников зафиксированы разные телесные травмы, они остаются на лечении.Еще пять пострадавших помещены в Центральную клиническую больницу города Мингячевир. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое. В ближайшее часы их доставят в клиники в Баку.