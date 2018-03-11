Крымчане с юмором отнеслись к угрозам с Украины выселить с полуострова всех россиян, рассказал вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Крымчане с юмором отнеслись к угрозам с Украины выселить с полуострова всех россиян, рассказал вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.Накануне депутат Верховной рады Украины, лидер запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефат Чубаров заявил в эфире украинского Пятого канала, что все постоянно проживающие в Крыму россияне "будут обязаны выехать". Таков, по мнению Чубарова, единственный вариант развития событий на полуострове."Понятное дело, мечты Чубарова, возникающие в его замутненном сознании, несбыточны, и крымчане, воспринимая все это с юмором, задаются вопросом: найдется ли такой обозленный на Украину эмигрант, который предложит выселить с Украины украинцев? Наверное, такое в голову никому не придет. А вот Чубарову пришло", — заявил Мурадов РИА Новости.По словам вице-премьера Крыма, Чубарову, бывшему крымскому политику, пора осознать, что к этому региону России он теперь не имеет никакого отношения. И в поисках способов привлечения внимания к своей персоне как раз и "приходят на ум бредовые мысли сродни сталинским методам депортации и переселения народов"."А ведь крымские татары, получив российские паспорта, тоже стали россиянами, — напомнил Мурадов. — Кстати, немало татар-россиян переехало в Крым уже после его воссоединения с Россией".Накануне заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал причиной заявления Чубарова крепчающий маразм.Украина по-прежнему считает Крым, ставший одним из регионов РФ после прошедшего на полуострове в марте 2014 года референдума, своей временно оккупированной территорией.