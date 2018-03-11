Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль работал на британскую разведку под псевдонимом Немедленно (Forthwith) и в течение десяти лет предоставлял MI6 важные сведения, включая все рабочие телефоны сотрудников ГРУ Генштаба Вооруженных сил России, пишет британская пресса.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль работал на британскую разведку под псевдонимом Немедленно (Forthwith) и в течение десяти лет предоставлял MI6 важные сведения, включая все рабочие телефоны сотрудников ГРУ Генштаба Вооруженных сил России, сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ Великобритании.Британская пресса, ссылаясь на неназванные источники в разведке, пишет, что за годы работы на MI6 Скрипаль не раскрыл многих имен российских разведчиков, работающих под прикрытием в западных странах, но предоставил информацию о структуре и персонале российской военной разведки. Отмечается, что эта информация была передана в британскую контрразведку MI5, а также ЦРУ.Как утверждают журналисты, внимание на Скрипаля сначала обратила испанская разведка. А примерно в июле 1995 года, когда Скрипаль находился в Испании в качестве сотрудника ГРУ, с ним установил контакт сотрудник MI6, который представился испанским торговым партнером.Впоследствии Скрипаль часто ездил в Испанию, чтобы "восстановить здоровье", его контакты с MI6 расширялись, и скоро он стал ее полноценным сотрудником. После ухода офицера из ГРУ в 2000 году британская разведка предоставила ему дом для отдыха рядом с испанской Малагой, куда он прилетал на три дня на встречи, после которых получал 5000-6000 долларов наличными. Их он клал на свой счет в испанском банке.По информации источников, в работе на британскую разведслужбу Скрипаль руководствовался также личными соображениями – "его стала очень сильно интересовать Британия".Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники в сфере безопасности сообщило, что Скрипаль продолжал передавать информацию западным спецслужбам после прибытия в Великобританию в 2010 году.