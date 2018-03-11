Девушка, находясь в гостях, незаметно забрала ключи от машины марки «БМВ» и скрылась на транспортном средстве...

Сотрудники ОМВД России по району Хорошево-Мневники задержали 24-летнюю жительницу Московской области, подозреваемую в угоне автомобиля.В полицию поступило сообщение об угоне. По словам потерпевшего, в квартиру, которую он снимает в одном из домов на улице Генерала Глаголева, он пригласил малознакомую девушку. После ее ухода он обнаружил пропажу ключей от автомобиля и самого транспортного средства. Ущерб составил 1 миллион 400 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на МКАДе остановили иномарку под управлением подозреваемой. Как было установлено, девушка незаметно для потерпевшего забрала ключи от автомобиля и уехала на нем. В настоящее время иномарка возвращена владельцу.Дознанием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56