Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер считает важными изменения статуса военной операции в Донбассе в контексте закона о его реинтеграции, поскольку некорректно называть происходящее антитеррористической операцией. Россия развязала войну, Украина использует свои вооруженные силы для защиты своей же территории

Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер считает, что Россия может прекратить конфликт в Донбассе.Информация по миротворческим силам обобщена, вопросы развертывания, география и усиления мандата обсуждались, поддержка Совбеза ООН получена, заявил Волкер и рассказал о встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.Волкер отметил важность изменения статуса военной операции в Донбассе в контексте закона о его реинтеграции, поскольку некорректно называть происходящее антитеррористической операцией. Россия развязала войну, Украина использует свои вооруженные силы для защиты своей же территории, передает РИА Новости.Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса, в которой Россия названа агрессором, а неподконтрольные Киеву территории – оккупированными. Москва неоднократно заявляла, что к конфликту непричастна.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Шаги по деэскалации конфликта регулируются Минскими соглашениями, однако перестрелки продолжаются.Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН для размещения на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.