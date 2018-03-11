Заявление депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова, обещавшего выселить всех россиян из Крыма, назвал крепчающим маразмом зампредседателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Заявление депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова, обещавшего выселить всех россиян из Крыма, назвал крепчающим маразмом зампредседателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Гемпель объяснил, что он давно знает Чубарова, и у Чубарова хорошее образование, но как политик он изжил себя, равно как и многие, сидящие в Верховной раде. Но чтобы задержаться в украинской политике – доходят до открытого маразма.И добавил, что россияне могут сами выбрать где им жить, это их право, передает RT.Ранее в Раде пообещали выселить россиян с территории Крыма.