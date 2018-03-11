Кандидат в президенты и телеведущая Ксения Собчак заподозрила шизофрению у главы Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал скандал.

Кандидат в президенты и телеведущая Ксения Собчак заподозрила шизофрению у главы Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал скандал.Специалист уверен, что смог раскрыть план светской львицы. "Собчак изо всех сил стремиться попасть в Крым, хотела всех перехитрить, чтобы там поагитировать избирателей, но при этом украинских законов не нарушить, да вот беда, бдительный Климкин просек эту фишку и встал на пути", – рассказал он.По словам Манукяна, на самом деле путь Собчак должен был быть значительно короче. "А ведь всего-то Ксении нужно просто сесть на самолет Аэрофлота и как все россияне полететь в этот прекрасный уголок России, но нет, она не ищет легких путей и поэтому в Крым никогда не попадет. В общем, как говорил "Вильям, наш Шекспир" в "Ромео и Джульетте" "Чума на оба Ваших дома!" – заявил эксперт.Материал дополняется