Председатель комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств Леонид Калашников назвал бывшего лидера организации Правый сектор (запрещена в России) Дмитрия Яроша отморозком.

Председатель комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств Леонид Калашников назвал бывшего лидера организации "Правый сектор" (запрещена в России) Дмитрия Яроша "отморозком". Ранее Ярош в эфире телеканала ZIK угрожал отвоевать у России Воронеж. По словам Яроша, "Украинская добровольческая армия" готовит захват территории Российской Федерации, пишет РИА Новости.В ответ Калашников предложил националисту попытаться захватить Воркуту, где ему уже приготовлена тюрьма.”Чего Воронеж-то? Может Воркуту, например? Там и тюрьма ему приготовлена”, — сказал Калашников. Депутат отметил, что слова Яроша подтверждают правильность выбора крымчан. "В противном случае, его ждала бы такая судьба от таких отморозков",- подчеркнул он.Ярош в своем выступлении на телевидении поделился планами националистов и в отношении Донбасса. Его и Крым ожидают зачистки "от всякого деструктивного антигосударственного элемента". "Украинская добровольческая армия" планирует вернуть Украину в границы 2014 года, отвоевав восток страны и полуостров. Далее Ярош выразил мнение, что у Украины есть потенциал для завоевания территорий юга России, к примеру, Кубани.