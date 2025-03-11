Для связи с районным центром будет организован пешеходный режим переправы.

С 12 марта мост через реку Клязьма на дороге Вязники – Козлово – Бурино будет закрыт для движения. Как сообщили в министерстве транспорта региона, закрытие произошло из-за разборки моста. Были выявлены недопустимые уклоны аппарелей и риск во время весеннего половодья.Для связи с районным центром будет организован пешеходный режим переправы. В районе моста живут от 300 до 600 человек в 17 населенных пунктах. Проезжий мост планируется открыть после снижения уровня воды.Автомобилистам рекомендуется использовать альтернативный объезд длиной 100 км по маршруту: Митины Деревеньки – Палкино – поселок Бурино – поселок Санхар – Фролищи – Центральный Володарского района Нижегородской области.