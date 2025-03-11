В столице региона зарегистрировано 4 675 случаев.

На прошлой неделе 14 418 жителей Владимирской области заразились ОРВИ, что на 6,8% больше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.В столице региона зарегистрировано 4 675 случаев. Рост заболеваемости отмечен во всех возрастных группах. Санитарные врачи провели 856 исследований, выявив, что грипп составляет 66,6% от всех положительных находок, с преобладанием вирусов гриппа B и A(H1N1).Напомним, ранее мы писали, что