Фигурант опубликовал комментарии с подобными призывами в апреле 2022 года.

УФСБ России по Владимирской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя, который в 2022 году во время специальной военной операции призывал в публичных чатах мессенджера «Телеграм» к убийству российских военнослужащих.Следствие установило, что фигурант опубликовал комментарии с подобными призывами в апреле 2022 года. За такие действия ему грозит наказание в виде принудительных работ до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.В настоящее время молодой человек находится под подпиской о невыезде.