Мальчики семи и восьми лет вышли на лед Кукушкиного пруда 8 марта. Прогулка малышей продлилась около минуты, как вдруг под одним из них треснул лед. Ребенок провалился под воду. Второй мальчик

Мальчики семи и восьми лет вышли на лед Кукушкиного пруда 8 марта. Прогулка малышей продлилась около минуты, как вдруг под одним из них треснул лед. Ребенок провалился под воду. Второй мальчик кинулся на помощь товарищу, но в итоге оже провалился. В то же время на скамейке у пруда отдыхал 21-летний фрезеровщик Ковровского электромеханического завода Олег