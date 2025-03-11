Прошедшей ночью 47-летний Игорь, экспедитор из Владимира, пострадал от беспилотника на на трассе М-4 «Дон». Мужчина остановился на обочине, когда увидел летящий в небе дрон. Это было ошибкой.

Прошедшей ночью 47-летний Игорь, экспедитор из Владимира, пострадал от беспилотника на на трассе М-4 «Дон». Мужчина остановился на обочине, когда увидел летящий в небе дрон. Это было ошибкой. Как рассказал Александр Авдеев в своих соцсетях, владимирец получил осколочное ранение. Пострадавшего госпитализировали в ближайшее медучреждение, им оказалась липецкая райбольница. Совсем скоро мужчину эвакуируют в областную больницу