Власти областной столицы планируют благоустроить бульвар на улице Соколова-Соколенка к концу сентября. За обновленное пространство администрация готова заплатить почти 11 миллионов.

Власти областной столицы планируют благоустроить бульвар на улице Соколова-Соколенка к концу сентября. За обновленное пространство администрация готова заплатить почти 11 миллионов. Сейчас идет поиск подрядчика, готового взяться за работы – компанию определят 18 марта. Это второй этап благоустройства участка от Комиссарова до Юбилейной. Первый начали еще в 2020-м году. Теперь от же на территории требуется