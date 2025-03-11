Власти областной столицы планируют благоустроить бульвар на улице Соколова-Соколенка к концу сентября. За обновленное пространство администрация готова заплатить почти 11 миллионов.
<a href="https://33live.ru/novosti/11-03-2025-bulvar-na-sokolova-sokolenka-planiruyut-blagoustroit-do-konca-sentyabrya.html" target="_blank">Бульвар на Соколова-Соколенка планируют благоустроить до конца сентября</a> - Власти областной столицы планируют благоустроить бульвар на улице Соколова-Соколенка к концу сентября. За обновленное пространство администрация готова заплатить почти 11 миллионов.
[url=https://33live.ru/novosti/11-03-2025-bulvar-na-sokolova-sokolenka-planiruyut-blagoustroit-do-konca-sentyabrya.html]Бульвар на Соколова-Соколенка планируют благоустроить до конца сентября[/url] - Власти областной столицы планируют благоустроить бульвар на улице Соколова-Соколенка к концу сентября. За обновленное пространство администрация готова заплатить почти 11 миллионов.