Массированная атака БПЛА задела Владимирскую область. На территории региона упало как минимум 6 беспилотников. Сперва сообщалось о двух дронах, сбитых ПВО в Киржачском районе, один упал в

Массированная атака БПЛА задела Владимирскую область. На территории региона упало как минимум 6 беспилотников. Сперва сообщалось о двух дронах, сбитых ПВО в Киржачском районе, один упал в Александровском районе, четвертый незначительно повредил железную дорогу в Юрьевце. Это подтвердил губернатор Александр Авдеев в своих соцсетях. В ночь на 11 марта масштабная атака БПЛА произошла в Москве