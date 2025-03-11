Из федерального бюджета.

На реализацию национального проекта «Образование» во Владимирской области с 2019 по 2024 год было привлечено более 10,5 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом стало известно от министра образования Светланы Болтуновой. Софинансирование проводимых мероприятий из регионального бюджета составило более 30 процентов.Так, наприемер, в рамках регионального проекта «Современная школа» создано дополнительно почти 3,5 тысячи новых мест в общеобразовательных организациях: введены в эксплуатацию школы во Владимире, Коврове, Собинке, Кольчугино, Камешково, деревне Купреево Гусь-Хрустального района, селе Сновицы Суздальского района. Кроме этого, строятся школы в Покрове, Суздале, микрорайоне Сновицы-Веризино областного центра.В 2025 году продолжится возведение школ в Гусь-Хрустальном и Александрове. С учётом регионального финансирования строительства школ на 1 января 2025 года в нашей области создано 5797 новых мест в общеобразовательных организациях. В регионе работают инновационные центры образования: 186 «Точек роста», 6 школьных и 2 мобильных «Кванториума».Набирает обороты в развитии и такой проект, как «Профессионалитет».«Что касается федерального проекта «Профессионалитет», на его реализацию выделено 200 млн рублей из федерального бюджета, 12 млн рублей из областного бюджета и 34,5 млн рублей из средств работодателей и внебюджетных средств образовательных организаций. Деньги направлены на создание новых образовательных пространств, оснащённых современным и высокотехнологичным оборудованием», – рассказала Светлана Болтунова.Планы на 2025 также масштабные. Ведь Владимирской области вступила в новые национальные проекты «Молодёжь и дети» и «Семья».