В регионе эвакуировали населенные пункты.

В ночь с 10 на 11 марта Владимирскую область атаковали шесть украинских беспилотников. Три дрона сбили в Киржачском районе. Еще один упал на железную дорогу станции Юрьевец. Два БПЛА сбили в Александровском районе. Подробнее о последствиях атаки — в материалеЭвакуировали населенные пунктыВ Киржачском районе из-за атаки ВСУ эвакуировали жителей поселка Барсово. Как рассказала глава местной администрации Елена Карпова, люди сейчас находятся в пункте эвакуации.«Им оказана вся необходимая помощь и поддержка», — уточнила чиновница.Известно, что беспилотник в районе сбили недалеко от деревни Песьяне. Повреждений и разрушений в результате атаки нет. На месте продолжают работают специальные службы.Упал на железную дорогуЕще один беспилотник упал во Владимире. Это произошло в районе станции Юрьевец. Как рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев, разрушения из-за его падения незначительные.«Движение поездов на Горьковской железной дороге нормальное. Не прерывалось, не прекращалось», — уточнил губернатор.На месте происшествия работает мэр Владимира Дмитрий Наумов. Он также подтвердил, что на участке есть локальные повреждения.Кроме этого, известно об уничтожении дрона над Александровским районом. Последствий и разрушений из-за атаки нет. Специальные службы ищут обломки беспилотриков.Жителей попросят соблюдать спокойствие, а в случае обнаружения подозрительных предметов сообщать о них по телефонам «112» или 8(49237) 2-01-19. Режим угрозы отменили к 11 утра 11 марта.