Владимирцы получили медали и звания.

10 марта 2025 года Президент России Владимир Путин подписал указ № 126, по которому несколько жителей Владимирской области были удостоены высоких наград.Медали ордена «Родительская слава» за заслуги в воспитании детей получили семьи Бариновых и Думновых из Меленковского района, а также семья Минеевых из Радужного. Актриса Владимирского областного театра кукол Татьяна Макух была награждена медалью «За труды в культуре и искусстве».Кроме того, присвоены почетные звания: Валентина Литвинова стала заслуженным работником культуры Российской Федерации, а Валерий Телегин получил звание заслуженного энергетика Российской Федерации.