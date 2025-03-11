Три тибетских мастифа четвертый год держат в страхе жителей Киржача. Список жертв агрессивных собак все растет, обращения в полицию не помогают. История дошла до федерального телевидения:

Три тибетских мастифа четвертый год держат в страхе жителей Киржача. Список жертв агрессивных собак все растет, обращения в полицию не помогают. История дошла до федерального телевидения: на «РЕН ТВ» в программе «112 экстренный вызов» киржачане рассказали журналистам, как обозленная свора «терроризирует» целый район. Так, Ирина Аргунова пострадала от собак, когда шла в гости к дочери.