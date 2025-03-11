Убийце владимирского видеооператора дали 8 лет колонии строгого режима. А также обязали выплатить моральный вред в пользу матери погибшего в размере 2 млн рублей. Анатолия Костяева, который

Убийце владимирского видеооператора дали 8 лет колонии строгого режима. А также обязали выплатить моральный вред в пользу матери погибшего в размере 2 млн рублей. Анатолия Костяева, который работал в партии «Единая Россия», в июле 2024 года после рок-концерта задушили в гостях. Как сообщали правоохранители, с новым знакомым Анатолий познакомился возле бара «4 Пивовара» на летней