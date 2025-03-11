Михаил Борисов начал свою карьеру на областном радио в 1993 году.

11 марта в Казанском храме прошло отпевание Михаила Борисова, бывшего ведущего и редактора программ ГТРК «Владимир». Он ушёл из жизни на 63-м году, оставив значимый след в истории регионального телевидения.Михаил Борисов начал свою карьеру на областном радио в 1993 году и обрел популярность благодаря программам «Телевизионная приёмная» и «Ну и денёк», выходившим в девяностые и начале 2000-х. Коллеги описывают его как высокопрофессионального журналиста и прекрасного интервьюера, который был очень предан своему делу.Михаила Борисова похоронили на городском кладбище Высоково, около могилы супруги.