Например, в одном из учреждений на стенах и потолках групп были обнаружены следы протеканий.

Во Владимирской области нашли нарушения в шести детских садах Киржача. По информации пресс-службы прокуратуры региона, в одном из учреждений на стенах и потолках групп были обнаружены следы протеканий, а в коридорах — дефекты и повреждения.Аналогичные проблемы замечены еще в пяти детсадах. Руководителям учреждений внесены представления, а устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.Напомним, ранее мы писали, что