В больницу госпитализировали 47-летнего экспедитора Игоря.

В ночь с 10 на 11 марта мужчина из Владимира пострадал во время атаки БПЛА в Липецкой области. Все произошло, когда он остановился на обочине дороги, чтобы посмотреть на летящий беспилотник. Подробности — в материале .Пострадавшим оказался 47-летний экспедитор Игорь. Когда началась атака ВСУ, он ехал по трассе М-4 «Дон». Заметив дрон, мужчина остановился на обочине дороги. . В результате владимирец получил осколочное ранение.«Мы с липецкими коллегами на связи, следим за состоянием Игоря, чтобы при необходимости оказать помощь», — рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Изначально мужчину госпитализировали в районную больницу. Сейчас его переводят в медучреждение на областном уровне, так как требуется дополнительное обследование.Характер травм сейчас уточняется. Напомним, что российские регионы подверглись массированной атаке со стороны ВСУ в ночь с 10 на 11 марта. Только на подлете к Москве ПВО уничтожили 69 беспилотников. Три БПЛА сбили на территории Владимирской области.