Выпадение пассажирки из автобуса в Муроме обернулось уголовным делом. Его возбудили по факту причинения тяжкого вреда здоровью в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям

Выпадение пассажирки из автобуса в Муроме обернулось уголовным делом. Его возбудили по факту причинения тяжкого вреда здоровью в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, рассказали в пресс-службе Следкома области. Напомним, 6 марта во время поворота автобуса №15 с улицы Куликова на улицу Московскую 59-летняя пассажирка потеряла равновесие и прислонилась к двери. Стекло продавилось, в