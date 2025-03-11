Наплавной мост через Клязьму на дороге «Вязники – Козлово – Бурино» разберут с 12 марта. Не навсегда, а лишь на время половодья, сообщили в пресс-службе Минтранса области. Альтернативный

Наплавной мост через Клязьму на дороге «Вязники – Козлово – Бурино» разберут с 12 марта. Не навсегда, а лишь на время половодья, сообщили в пресс-службе Минтранса области. Альтернативный объезд проходит по следующему маршруту: Митины Деревеньки — Палкино — пос. Бурино — пос. Санхар Вязниковского района — пгт. Фролищи — пгт. Центральный Володарского района Нижегородской области.