Под внимание попали несколько объектов, в том числе здание с гостиницей, построенное в 1788 году, дом Табачникова 18-19 века.

В Суздале Владимирской области прокуратура напомнила местным властям о необходимости содержания исторических зданий в надлежащем состоянии. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 11 марта, под внимание попали несколько объектов, в том числе здание с гостиницей, построенное в 1788 году, дом Табачникова 18-19 века.Чиновники обязаны следить за состоянием культурного наследия, однако этого сделано не было. В адрес собственника и владельцев объектов направлены представления, а ответственные лица вызваны в прокуратуру для обсуждения возможных административных правонарушений.Напомним, ранее мы писали, что