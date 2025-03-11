52-летнюю жительницу Московской области признали виновной даче взятки должностному лицу в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий. Об этом рассказали в пресс-службе
<a href="https://33live.ru/novosti/11-03-2025-vo-vladimire-moskvichku-kotoraya-pytalas-vykupit-muzha-iz-tyurmy-oshtrafovali-na-4-milliona.html" target="_blank">Во Владимире москвичку, которая пыталась выкупить мужа из тюрьмы, оштрафовали на 4 миллиона</a> - 52-летнюю жительницу Московской области признали виновной даче взятки должностному лицу в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий. Об этом рассказали в пресс-службе
[url=https://33live.ru/novosti/11-03-2025-vo-vladimire-moskvichku-kotoraya-pytalas-vykupit-muzha-iz-tyurmy-oshtrafovali-na-4-milliona.html]Во Владимире москвичку, которая пыталась выкупить мужа из тюрьмы, оштрафовали на 4 миллиона[/url] - 52-летнюю жительницу Московской области признали виновной даче взятки должностному лицу в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий. Об этом рассказали в пресс-службе