52-летнюю жительницу Московской области признали виновной даче взятки должностному лицу в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий. Об этом рассказали в пресс-службе

52-летнюю жительницу Московской области признали виновной даче взятки должностному лицу в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Напомним, женщина пыталась выкупить своего мужа из владимирской колонии. В 2020 году в Литве ее супруга приговорили к 11 годам с отбыванием в исправительном доме. Мужчину признали виновным в незаконном