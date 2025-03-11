Во Владимирской области не хватает больше 200 педагогов, но все образовательные центры укомплектованы. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции министра образования региона. Светлана

Во Владимирской области не хватает больше 200 педагогов, но все образовательные центры укомплектованы. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции министра образования региона. Светлана Болтунова рассказала о результатах уже проведенной работы в рамках национальных проектов и о дальнейших планах. Так, по словам властей, Министерство просвещения предложило региону выступить площадкой для проведения ряда пилотных проектов. Светлана