Во Владимирской области упали как минимум 4 беспилотника. Это подтвердил губернатор Александр Авдеев в своих соцсетях. В ночь с 10 по 11 марта масштабная атака БПЛА произошла в Москве и

Во Владимирской области упали как минимум 4 беспилотника. Это подтвердил губернатор Александр Авдеев в своих соцсетях. В ночь с 10 по 11 марта масштабная атака БПЛА произошла в Москве и Подмосковье. Больше 60 дронов долетели до столичных регионов. СМИ сообщили, что всего задело 6 субъектов РФ, в том числе, Владимирскую область. Из соцсетей Александра Авдеева