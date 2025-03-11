ВТБ запустил новый сервис, позволяющий клиентам проводить самостоятельный осмотр готовой загородной недвижимости при оценке предмета залога в ипотечном кредитовании.

ВТБ запустил новый сервис, позволяющий клиентам проводить самостоятельный осмотр готовой загородной недвижимости при оценке предмета залога в ипотечном кредитовании. Теперь клиенты могут самостоятельно предоставить в оценочную компанию фотографии готовых индивидуальных жилых домов с помощью мобильного приложения. О возможности воспользоваться сервисом можно узнать непосредственно в момент заказа отчета об оценке на сайте банка.Самостоятельный осмотр квартир под ипотеку доступен клиентам ВТБ с 2022 года и за это время зарекомендовал себя как удобный, надежный и востребованный сервис. В 2024 году порядка 23% отчетов об оценке квартир для ипотеки были выполнены с помощью него. Вместе с тем высокий спрос и потенциал на рынке загородной недвижимости простимулировали необходимость распространить функционал и на индивидуальные жилые дома. Не менее активно самостоятельный осмотр объектов недвижимости используется и в корпоративном сегменте – с 2022 года сервисом воспользовались порядка 4 тысяч пользователей.Основные преимущества – более дешевая и быстрая оценка объектов недвижимости за счет экономии расходов и времени оценщика при выезде на объект. Кроме того, система позволяет снизить риск внесения недостоверных сведений в отчет об оценке.«ВТБ одним из первых внедряет инновационные решения в части автоматизации залоговых процессов и постоянно улучшает клиентский путь. В условиях растущего спроса на загородную недвижимость требовался инструмент для управления риском при осмотре загородной недвижимости, так как данный сегмент наиболее подвержен попыткам недобросовестных действий на этапе оценки. Опция самостоятельного осмотра объекта клиентом справляется с поставленной задачей и доступна как на этапе выдачи, так и на этапе сопровождения кредита», – прокомментировал член правления ВТБ Максим Кондратенко.Сервис по самостоятельному осмотру загородной недвижимости создан совместно с Группой SRG. Банк ВТБ и Группа SRG уже много лет сотрудничают в рамках создания удобных инструментов для проведения сделок с жилой недвижимостью.«Мы гордимся тем, что совместно с ВТБ делаем процесс сделок с жилой недвижимостью быстрее и проще для клиентов, риелторов и банка ВТБ», – отметил управляющий партнер Группы SRG Федор Спиридонов. – Мы видим, как цифровые решения уже меняют рынок, делая взаимодействие между всеми участниками сделки удобнее и эффективнее. Инновации и цифровизация не просто сокращают время сделки – они изменяют сам подход к покупке недвижимости, делая его удобным, безопасным и доступным».Реклама. Банк (ПАО). ИНН 7702070139. Генеральная лицензия Банка России №1000